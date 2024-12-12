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Геологи заявили об уязвимости антарктического ледяного щита

Nature Communications: антарктический ледяной покров может быть менее стабилен

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Павел Львов/РИА «Новости»

Антарктический ледяной покров в настоящее время может находиться в менее стабильном состоянии, чем предполагалось ранее. Об этом заявили геологи из Университета Лестера и Университета Саутгемптона в журнале Nature Communications.

Если не сократить выброс парниковых газов, то есть вероятность потерять большую часть ледяного покрова, отметили исследователи.

В прошлом антарктический ледяной щит регулярно изменялся в связи с климатическими колебаниями, вызванными эксцентричной орбитой Земли, выяснили ученые. В периоды более круговой орбиты ледяной щит был стабильнее.

Благодаря анализу кернов, специалисты реконструировали изменение объема ледяного щита и установили период колебаний.

В августе сообщалось, что канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, что естественные силы Земли могут существенно снизить повышение уровня моря при условии сокращения парниковых выбросов в ближайшие десятилетия. Если выбросы быстро сократятся, ограничивая глобальное потепление, подъем ледников может действовать как естественный тормоз для потери ледяной массы, замедляя ее скольжение в океан. Как показал анализ, такая динамика может снизить вклад Антарктиды в повышение уровня моря на 40%, отметили ученые.

Ранее ученые раскрыли влияние феномена Эль-Ниньо на ледяной щит Антарктиды.

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