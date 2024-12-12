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Reuters назвал кандидатуру на пост спецпосланника США по Ирану

Reuters: Трамп может назначить Гренелла на пост спецпосланника США по Ирану

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Evan Vucci/AP

Избранный президент США Дональд Трамп может выдвинуть на должность специального посланника по Ирану бывшего исполняющего обязанности главы Национальной разведки Ричарда Гренелла. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Один из хорошо информированных собеседников агентства подчеркнул, что кандидатура Гренелла точно рассматривается на этот пост.

Окончательного решения по кандидатуре спецпосланника и по будущей стратегии в отношении Ирана пока еще не было принято. Но, как отмечает агентство, сам факт рассмотрения Трампом своего ключевого союзника Гренелла на эту роль является признаком того, что следующий американский лидер может быть готов к проведению переговоров с Тегераном.

11 декабря верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика имеет доказательства, что процесс смены власти в Сирии был спланирован США и Израилем при содействии некой «соседней страны».

Ранее в США заявили, что Иран стал ближе к ядерному оружию после ухода Асада.

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