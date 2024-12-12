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В Махачкале заподозрили энергетиков в хищениях электричества

РИА Новости: в Махачкале обвинили семерых энергетиков в хищениях электроэнергии

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Shutterstock

Правоохранители задержали семерых сотрудников горэлектросетей Махачкалы, которых подозревают в хищениях электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в филиале «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

«Их подозревают в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. В основном это контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия», — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что также проверка организована в отношении ряда потребителей. По его словам, их подозревают в подкупе энергетиков.

В апреле ФСБ при содействии сотрудников МВД разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих работников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей. Позже Районный суд города Махачкалы принял решение арестовать еще нескольких сотрудников энергетической отрасли в рамках расследования крупных хищений в «Дагэнерго».

Ранее глава «Ленбытхима» похитил более 50 млн рублей на контрактах с Минобороны.

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