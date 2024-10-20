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Морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе

В Севастополе морской пассажирский транспорт временно прервал работу

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Shutterstock

В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — отмечается в публикации.

О причинах приостановки не уточняется.

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостанавливали в конце августа.

22 августа Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о появлении в небе над акваторией Черного моря большого количества разведывательных самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США. В материале подчеркивалось, что в таких ситуациях «ничего хорошего обычно не происходит».

Утром в тот же день в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим действовал на территории города в течение 15 минут. О том, что угроза миновала, губернатор населенного пункта Михаил Развожаев заявил в 11:17 (мск).

Ранее агент СБУ из Севастополя получил 15 лет колонии по обвинению в шпионаже.

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