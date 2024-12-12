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Инвестору «Химок» может грозить до десяти лет тюрьмы

Следствие просит арестовать инвестора «Химок» Садыгова по делу о мошенничестве

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Следствие обратилось в Головинский суд Москвы с ходатайством об аресте бизнесмена, главного инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Садыгову Т.А.О. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник.

Садыгову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Впервые сообщения об аресте Садыгова появились накануне, 11 декабря. Изначально Telegram-канал Baza сообщил, что бизнесмен был отправлен под домашний арест, однако эта информация не подтвердилась.

Садыгов — отец нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова. Игрок почти не выходит в стартовом составе на матчи чемпионата России.

«Химки» выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и после 18-ти туров национального первенства идут в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе подмосковной команды 16 очков и всего три победы.

Ранее стало известно имя будущего нового генерального директора «Химок».

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