Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто условились продолжать диалог по Украине. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента РФ Владимира Путина 14 июня», — напомнил Лавров.

Министры договорились продолжить диалог по проблемам кризиса на Украине.

Сийярто обратил внимание, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на «украинском фронте» и масштабном обмене пленными было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским. Лавров подчеркнул, что власти Украины не впервые отвергает мирные инициативы.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.