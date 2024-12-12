Эрдоган назвал необходимым участие Евросоюза в урегулировании в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал необходимым участие Евросоюза в восстановлении Сирии после падения режима Башара Асада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Сотрудничество со странами Евросоюза необходимо в борьбе с терроризмом, в восстановлении Сирии и реформировании существующих институтов», — говорится в сообщении по итогам переговоров Эрдогана с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Анкаре.

До этого Эрдоган заявил, что Турция не допустит раздела Сирии и провокаций против ее граждан.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что Израиль уничтожил военный потенциал Сирии.