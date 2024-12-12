Бывший футболист назвал преимущество «Спартака» перед остальными клубами РПЛ

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов назвал преимущество «Спартака» перед остальными клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Несмотря на перепады, «Спартак» — единственная команда чемпионата России, у которой есть прогресс. Есть тренерская мысль. У «Спартака» появляется коллектив и командный дух», — заявил Чугунов.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Мурад Мусаев оценил выступление «Краснодара» в первой части сезона.