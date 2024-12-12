Никита Кологривый обогнал Леонардо Ди Каприо по популярности

Актер Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

На втором месте оказался британский актер Джейсон Стэйтем, а замкнул тройку лидеров Леонардо Ди Каприо. Рейтинг составлен по анализу кликов пользователей на страницы звезд на Кинопоиске.

Самой популярной актрисой стала Ана де Армас, звезда фильмов «Достать ножи» и «Бегущий по лезвию 2049». Следом за ней идет отечественная артистка Юлия Снигирь, которая появилась в недавно вышедшей экранизации «Мастера и Маргариты». Третье место заняла звезда «Субстанции» Маргарет Куолли.

Среди режиссеров россияне чаще всего кликали на страницу создателя «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи. Второе место занял Квентин Тарантино, а третье — Хаяо Миядзаки.

В конце октября стало известно, что Федор Михайлович Достоевский стал самым популярным писателем России. Количество подписчиков самой популярной аудиоверсии «Преступления и наказания» возросло почти в 5 раз. В пресс-службе Яндекса заявили, что россияне вновь обратились к творчеству классика на фоне выхода нового сериала «Преступление и наказание».

Ранее сообщалось, что дочь Боярского снимается в новой экранизации сказки «Морозко».