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В МИД РФ заявили, что Москва приспособилась к санкциям

Замглавы МИД РФ Грушко: Евросоюз идет по саморазрушительному пути

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва приспособилась к санкциям и будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций Евросоюза против России, передает РИА Новости.

»Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась», — заявил дипломат.

Грушко добавил, что никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Российская сторона продолжит развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы.

Среди прочего замглавы МИД РФ указал, что в случае, если Евросоюз захочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС.

12 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западные антироссийские санкции — это не более чем игра на публику, и РФ уже приспособилась к ограничениям.

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения затрагивают деятельность морских судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Ранее в Австрии назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными.

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