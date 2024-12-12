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Россиянки поблагодарили ангелов-хранителей за спасение из снежного плена

Россиянки рассказали о чудесном спасении из машины, попавшей в снежный плен

Жительницы Мурманской области попали в снежный плен на автомобиле, пробыли в холоде шесть часов, но по итогу оказались спасены. Об этом они сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

«С 5 до 11 часов утра мы оказались закованы в снежном плену (...) Было очень страшно. Мы просили помощи, где только возможно. И когда надежда на скорую помощь была на исходе, появились они, наши ангелы-хранители, ребята из Заозерского МЧС», — рассказали женщины.

Сотрудники МЧС помогли женщинам отогреться и покинуть место.

До этого в Санкт-Петербурге 11 декабря на съезде с путепровода на проспекте Стачек столкнулись три автомобиля.

По словам очевидцев, водители двух автомобилей BMW устроили гонки на проезжей части. Одна из машин выехала на встречную полосу движения и врезалась в автомобиль, видеорегистратор которого запечатлел момент столкновения. Сообщается, что через несколько секунд в эту же машину врезался второй автомобиль BMW, водитель которого посмотрел на аварию и ушел с места происшествия.

Ранее на видео попало, как водитель дрифтил с ребенком на багажнике во Владимире.

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