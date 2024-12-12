Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что США могут урегулировать конфликт на Украине при учете позиции РФ

Медведев призвал США перестать «кормить богов войны»

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Участие США в мирном урегулировании на Украине возможно, если будут учтены условия российской стороны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе визита в Китай, передает ТАСС.

По его словам, переговоры между российской и украинской сторонами возможны.

«Есть наши обеспокоенности, мягко говоря, тем, каким образом развиваются события вокруг НАТО и возможного членства Украины. Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США, наверное, возможны», — заявил он.

По словам Медведева, американская сторона может добиться урегулирования конфликта, потому что именно в США и Европе «кормят богов войны», оказывая поддержку Киеву. Он подчеркнул, что у России нет четких сведений о том, какие действия будет предпринимать новая администрация.

Медведев в ходе встречи с журналистами, организованной по итогам его переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, также назвал избранного президента США Дональда Трампа талантливым человеком. По его словам, никто не ожидал его победы на выборах главы государства. Несмотря на это, Трамп смог «уложить своих противников на лопатки».

Ранее бывший посол США в РФ призвал Трампа убедить Украину отказаться от возвращения утраченных территорий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами