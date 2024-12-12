Протестующие перекрыли проспект у парламента Грузии

Митингующие перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Днем работники IT-сектора, недовольные остановкой властями Грузии переговоров об евроинтеграции, устроили шествие протеста по улицам Тбилиси», — передает корреспондент агентства.

По его словам, в четверг протестующие по традиции пришли к парламенту.

Телеканал «Adjara» сообщает, что одновременно возле Тбилисской государственной консерватории также проходит митинг в поддержку студентов из Батуми. Основное требование участников акции — освобождение арестованной студентки Батумского университета искусств Анри Какабадзе. В данный момент протестующие направляются в сторону проспекта Чавчавадзе.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее более 200 человек задержали во время протестов в Тбилиси.