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Названо число мирных жителей, находящихся на оккупированной ВСУ территории Курской области

Москалькова: до 2 тыс. жителей находятся в оккупированной ВСУ части Курской области

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Максим Блинов/РИА Новости

На оккупированной украинской армией территории Курской области может находиться до двух тысяч мирных жителей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Я исхожу из тех обращений, которые пришли в мой адрес. Сегодня мне известно о 1 тыс. человек, которые находятся на этой территории. По другим оценкам, того же Красного Креста или наших военных, их где-то 1,5-2 тыс. может быть», — заявила она.

По словам Москальковой, к сожалению, с оккупированной территории нет выхода на места, где не идут боевые действия.

До этого Москалькова заявила, что рассчитывает на созыв международного уголовного трибунала, который займется фиксацией преступлений украинских властей. По ее словам, наступит время, когда можно будет назвать своими именами то, что происходило, и привлечь всех виновных в геноциде к ответственности. Она напомнила, что геноцид перестал быть только темой Великой Отечественной войны.

Ранее Москалькова оценила ход переговоров по обмену пленными между РФ и Украиной.

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