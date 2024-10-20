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Экс-главреда «Эха Москвы» повторно оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Журналиста Венедиктова оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналиста и бывшего главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По информации агентства, мужчину признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

«Назначить ему наказание в виде административного штрафа», — говорится в материалах.

Размер штрафа, который должен выплатить Алексей Венедиктов, в тексте не уточняется. Но, по действующему в стране законодательству, за подобные правонарушения наказывают штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Министерство юстиции РФ внесло Алексея Венедиктова в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года.

1 февраля текущего года журналиста впервые оштрафовали за отсутствие плашки иностранного агента в его постах в социальных сетях. Соответствующее решение принял Черемушкинский районный суд Москвы, обязавший бывшего главного редактора «Эха Москвы» выплатить штраф в размере 45 тыс. рублей.

При этом в РФ действует закон, согласно которому повторное нарушение гражданином порядка деятельности иностранного агента в течение одного года может стать основанием для возбуждения против него уголовного дела.

Ранее Алексей Венедиктов рассказал, где хочет жить.

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