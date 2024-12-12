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Премьер Словакии оценил возможные действия Трампа по Украине после инаугурации

Фицо заявил, что слова Трампа по Украине в предвыборной кампании двусмысленны

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Petr David Josek/AP

Предложения избранного президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине будут отличаться от предвыборных обещаний. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

По словам Фицо, Трамп давал обещание закончить конфликт за 24 часа после вступления на пост президента.

«Конечно, это были предвыборные слова, но он должен будет что-то показать, а сейчас мы видим несколько двусмысленных заявлений. В любом случае, все будет не так, как он сказал», — заявил он.

До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Дональд Трамп не сможет урегулировать конфликт в республике «ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа». По его словам, победа политика в президентской гонке значит для Украины то же, что для любой другой страны Европы, — новую реальность, которую нужно принять и с которой предстоит работать. Хотя первые заявления и телефонные звонки Трампа наделали много шума, пока это только слова, считает Кулеба.

Ранее глава офиса Зеленского не смог договориться с командой Трампа по границам Украины и членству в НАТО.

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