Пашинян пожаловался на плохое отопление

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства пожаловался, что его правительственная резиденция зимой нормально не отапливается. Об этом он пишет ТАСС.

«Все дома в нашей правительственной даче зимой нормально не отапливаются. Зажигаем газ, но мерзнем, нормально не греемся. Мы вынуждены включать дополнительные обогреватели», — сказал он, поднимая тему эффективности трат государственного бюджета.

Пашинян также добавил, что в залах здания правительства продолжает гореть свет, даже когда в нем не проходят мероприятия. На оплату электричества тратятся средства из бюджета.

В ноябре сообщалось, что Пашинян оповестил нескольких чиновников об их увольнении через мессенджер WhatsApp. По данным портала Hraparak, это, в частности, коснулось главы комитета по государственным доходам Рустама Бадасяна. Сначала он принял сообщение как розыгрыш, однако потом узнал, что аналогичные уведомления получили другие коллеги, и понял, что это правда.

Ранее Пашинян назвал коллективное бессознательное армянского общества «антигосударственным».