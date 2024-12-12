Стали известны подробности дела о теракте в «Крокусе»

Обвиняемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске сотрудничают со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Речь идет о Джабраиле Аушеве и Хусейне Медове. Они были арестованы Магасским районным судом в Ингушетии, а позднее этапированы в Москву. Обоим мужчинам вменяется незаконный оборот оружия и боеприпасов, дело находится в одном производстве с делом о теракте в «Крокусе».

Следствие установило еще двоих фигурантов этого дела. В настоящее время их разыскивают.

До этого сообщалось, что арестованные в Дагестане фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловали продление срока содержания под стражей. Апелляционные жалобы подали Зубайдулло Исмоилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны более 10 человек.

Ранее в России напомнили о нерешенном вопросе с Душанбе по теракту в «Крокусе».