В США опровергли слухи о намерении Трампа прекратить закупку F-35

Американская корпорация Lockheed Martin в своем аккаунте в соцсети X опровергла информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать контракт на поставку истребителей F-35 на сумму $1 трлн.

«Это ложное сообщение и фейковая новость», — пояснили в корпорации.

Lockheed Martin ответила на публикацию корреспондента американской газеты New York Post Лидии Мойнихан о том, что Трамп сообщил генеральному директору оборонной корпорации Джеймсу Тайклету о своем намерении отменить подписанный в прошлом месяце контракт на поставку F-35.

До этого портал Defense News сообщал, что конгресс США планирует сократить количество истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые Пентагон намерен заказать в 2025 году. Отмечается, что изначально военные планировали приобрести 68 самолетов. Однако Конгресс принял решение ограничить количество новых истребителей до 48 единиц.

Тем временем американский миллиардер Илон Маск раскритиковал истребитель F-35, на разработку которого уже было потрачено $1,7 трлн, что превышает бюджет на $180 млрд. По его словам, многоразовый беспилотник может выполнять функции дорогих самолетов без всех накладных расходов.

Ранее Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для Украины.