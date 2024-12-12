Жительница Татарстана хотела заработать и отдала аферистам более 9 млн рублей

Жительница Татарстана отдала мошенникам более девяти миллионов рублей, чтобы заработать на инвестициях. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала 63-летняя жительница Лениногорска, она увидела рекламу в соцсетях и написала указанному контакту. Мужчина предложил ей инвестировать, чтобы в будущем получить проценты от этой деятельности.

Сначала россиянка внесла 10 тысяч рублей на свой счет на платформе, затем стала отдавать более крупные суммы. Позже «куратор» рассказал пожилой женщине о том, что она может получить заработанные деньги, но для этого ей нужно инвестировать девять миллионов рублей.

Пострадавшая не верила, но позже оформила на себя кредит и передала аферисту деньги. Позже мошенники попробовали выманить средства у женщины под новым предлогом, но она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Всего россиянка отдала злоумышленникам 9,5 миллионов рублей.

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