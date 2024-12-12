Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Татарстана хотела заработать и отдала аферистам более 9 млн рублей

В Татарстане женщина перевела мошенникам 9,5 миллиона рублей

close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Татарстана отдала мошенникам более девяти миллионов рублей, чтобы заработать на инвестициях. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала 63-летняя жительница Лениногорска, она увидела рекламу в соцсетях и написала указанному контакту. Мужчина предложил ей инвестировать, чтобы в будущем получить проценты от этой деятельности.

Сначала россиянка внесла 10 тысяч рублей на свой счет на платформе, затем стала отдавать более крупные суммы. Позже «куратор» рассказал пожилой женщине о том, что она может получить заработанные деньги, но для этого ей нужно инвестировать девять миллионов рублей.

Пострадавшая не верила, но позже оформила на себя кредит и передала аферисту деньги. Позже мошенники попробовали выманить средства у женщины под новым предлогом, но она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Всего россиянка отдала злоумышленникам 9,5 миллионов рублей.

Ранее в Москве незнакомец выманил у школьницы личные фото, грозясь похитить деньги родителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами