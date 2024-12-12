Назван БАД, который может уменьшить тягу к сладкому

Многие пациенты действительно отмечают уменьшение тяги к сладкому после приема хрома в виде добавки, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, к.м.н., руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Ксения Селезнева.

Хром – важный микроэлемент для нашего организма. Он участвует в регуляции уровня глюкозы, жирового обмена, задействован в работе пищеварительных ферментов и процессе транспортировки кальция в костную ткань.

«Хром влияет на углеводный обмен, помогая глюкозе лучше усваиваться организмом, существует мнение, что дополнительный прием хрома в виде добавки, может уменьшить тягу к сладкому и даже снизить массу тела. Но не все так однозначно. Например, есть данные метаанализа, подтверждающие целесообразность использования добавок хрома для улучшения показателей гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа», – рассказала доктор.

Роль хрома как средства для снижения веса остается под вопросом.

«Хотя предыдущие результаты метаанализов подтвердили небольшое снижение массы тела у лиц с избыточным весом или ожирением после приема добавок хрома, эти результаты имели существенные ограничения. Но многие пациенты действительно отмечают уменьшение тяги к сладкому после приема хрома в виде добавки. Стоит ли принимать хром именно вам, сможет подсказать только врач после сбора анамнеза и проведения дополнительных обследований. Ведь причин повышенной тяги к сладкому много и не всегда они связаны именно с недостатком хрома», – заключила врач.

Ранее врач опровергла миф о возможности отсрочить менопаузу.