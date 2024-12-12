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В ЕС заявили о бесполезности очередного пакета санкций против России

Евродепутат Вилимски: очередной пакет санкций против России будет бесполезен

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Антон Денисов/РИА Новости

Очередной пакет антироссийских санкций со стороны ЕС не принесет нужных Брюсселю результатов. Об этом заявил евродепутат Харальд Вилимски от Австрийской партии свободы в Европейском парламенте, передает ТАСС.

«Четырнадцать пакетов санкций не принесли ощутимого прогресса в направлении мира. Вместо этого они больно ударили по нашей экономике», - подчеркнул он.

По словам Вилимски введение ограничений против России приводит только к дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой, в этой связи Брюсселю нужно придерживаться стратегии дипломатии и переговоров.

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Издание Politico писало, что новый пакет санкций против России не согласовали в Европейском союзе 6 декабря в связи с несогласием представителей Латвии и Литвы с продлением действия юридических оговорок, позволяющих фирмам из западных стран продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры.

Ранее энергетик назвал последствия санкций США против российской нефти.

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