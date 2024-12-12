проект

>

Перечислены продукты, повышающие риск воспаления слизистой желудка

Врач Иванова: кофеин, белки и аминокислоты повышают кислотность желудка

close
Shutterstock/Rajitha Ruwantha

К наиболее мощным естественным стимуляторам секреции кислоты в желудке относятся мясные экстракты, аминокислоты, спирты, кофеин, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова.

«Частое употребление этих продуктов повышает риск воспаления слизистой желудка. Вот как это происходит: каждый прием белка стимулирует выброс кислоты, частое и дробное питание с белками не приводит ни к чему хорошему. Постоянная стимуляция «разгоняет» и повышает кислотность, начинается воспаление слизистой со снижением активности ферментов, выработки фактора Касла для усвоения витамина В12 и кроветворения», – рассказала врач.

Оценить кислотность и наличие опасного хеликобактера в желудке, который вызывает гастрит, можно по анализу крови на гастропанель или при суточной pH-метрии. На фоне высокой кислотности нередко бывает и вздутие живота, неустойчивый жидкий стул или запоры.

В этой ситуации съеденные, по словам врача, мясо, рыба, творог, сыр, орехи и бобовые, а также крахмал, глютен (клейковина хлеба) просто подвергаются гнилостному разложению и брожению условно-патогенной флорой кишечника (ее численность составляет около 15 процентов от общей массы наших бактерий). То есть происходит снижение усвоения белка при гастрите, стрессе и с возрастом. Тогда надо снизить количество белковых приемов пищи в день (не более 1–2 раз в день). Есть белки необходимо отдельно от углеводов: творог без банана и варенья, мясо без гарнира, но с салатом или ферментированными продуктами, специями», – заключила врач.

Ранее в России создали «искусственную кожу», которая заживляет раны и растворяется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами