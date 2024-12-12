Перечислены продукты, повышающие риск воспаления слизистой желудка

К наиболее мощным естественным стимуляторам секреции кислоты в желудке относятся мясные экстракты, аминокислоты, спирты, кофеин, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова.

«Частое употребление этих продуктов повышает риск воспаления слизистой желудка. Вот как это происходит: каждый прием белка стимулирует выброс кислоты, частое и дробное питание с белками не приводит ни к чему хорошему. Постоянная стимуляция «разгоняет» и повышает кислотность, начинается воспаление слизистой со снижением активности ферментов, выработки фактора Касла для усвоения витамина В12 и кроветворения», – рассказала врач.

Оценить кислотность и наличие опасного хеликобактера в желудке, который вызывает гастрит, можно по анализу крови на гастропанель или при суточной pH-метрии. На фоне высокой кислотности нередко бывает и вздутие живота, неустойчивый жидкий стул или запоры.

В этой ситуации съеденные, по словам врача, мясо, рыба, творог, сыр, орехи и бобовые, а также крахмал, глютен (клейковина хлеба) просто подвергаются гнилостному разложению и брожению условно-патогенной флорой кишечника (ее численность составляет около 15 процентов от общей массы наших бактерий). То есть происходит снижение усвоения белка при гастрите, стрессе и с возрастом. Тогда надо снизить количество белковых приемов пищи в день (не более 1–2 раз в день). Есть белки необходимо отдельно от углеводов: творог без банана и варенья, мясо без гарнира, но с салатом или ферментированными продуктами, специями», – заключила врач.

Ранее в России создали «искусственную кожу», которая заживляет раны и растворяется.