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«Иногда такое происходит»: перевозчик высказался о ситуации с отлетевшим колесом автобуса

В Туле у пассажирского автобуса на ходу отлетело колесо

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Телеграм-канал «Тула Жесть»

В Туле у пассажирского автобуса на ходу отлетело колесо. Это зафиксировал на камеру водитель авто, следовавший за общественным транспортом. Позже фотография появилась в Telegram-канале «Тула Жесть».

Инцидент, по словам очевидца, произошел 12 декабря на проспекте Ленина с автобусом маршрута №38. Никто из пассажиров не пострадал.

По информации издания «71.ru», это третий подобный случай за последний месяц, который происходит у городского перевозчика ООО «Ирбис». До этого аналогичным образом из строя выходил транспорт на маршрутах 23 и 26 ноября. В компании в беседе с журналистами, происшествия списали на некачественные запчасти и влажность, из-за которых колеса раскручиваются сами собой.

«Мы каждый день даем водителям задание закручивать колеса. Но к сожалению, иногда такие ситуации происходят», — рассказал директор компании Игорь Кузнецов.

Мужчина подчеркнул, что после таких инцидентов к ответственности привлекают водителя и механика.

Ранее в Томской области водитель автобуса сбил школьника, посадил в салон и отвез на уроки.

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