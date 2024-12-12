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Создано новое удобрение, увеличивающее скорость роста и размер растений

РТУ МИРЭА: создано удобрение, сильно увеличивающее размер плодов

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В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) разработали микробиологическое удобрение, сочетающее в себе высокую эффективность и экологичность. Новый препарат увеличивает скорость роста растений, восстанавливает почву после эрозии и предотвращает распространение фитопатогенных микроорганизмов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РТУ МИРЭА.

На сегодняшний день минеральные удобрения широко распространены. Однако их использование сопряжено с рядом недостатков. Так, неконтролируемое применение удобрений приводит к засаливанию и эрозии почвы, из-за чего повышение их концентрации практически не влияет на урожайность сельскохозяйственных культур.

Основой разработки стали азотофиксирующие бактерии, способные преобразовывать атмосферный азот в форму, доступную для растений. В отличие от традиционных минеральных удобрений, микробиологические действуют бережно и эффективно. Они способствуют росту растений, восстановлению почвы, улучшению усвоения минералов и подавлению вредоносных микроорганизмов.

Бактерии были выделены из почвы ботанического сада РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и оказались эффективными симбионтами для различных растений. Эксперименты показали, что бактерии ускоряют прорастание семян огурца сорта Либелле F1, способствуют раннему появлению настоящих листьев и увеличению роста стеблей, не вызывая мутаций. Результаты превзошли показатели популярного препарата Азотовит®, что делает их весьма перспективными для использования в биоудобрениях.

«Отдельно хочется сказать про опыт в полевых условиях, где сравнивались 15-дневные ростки из лаборатории, обработанные бактериальной суспензией, и необработанные ростки огурцов Либелле F1, высаженные из горшков в теплицу. Хоть выборка была небольшой и эксперимент нуждается в увеличении повторности и репрезентативности, но обработанные ростки были выше практически на полметра своих собратьев, а плоды корнишонов, которые в среднем по заявлению производителя должны быть в длину от 5 и не более 7 см, достигли размеров от 6 до 9 см!» – рассказал «Газете.Ru» автор разработки Григорий Бошляков.

Кроме того, бактерии продемонстрировали антагонизм к фитопатогенным бактериям, таким как Pseudomonas Chlororaphis. Эти данные делают бактерии перспективными агентами для биоконтроля сельскохозяйственных культур.

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