В Росавиации высказались о ситуации в аэропорту Казани

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко подтвердил введение ограничений на работу Международного аэропорта имени Г. М. Тукая в городе Казани. Заявление с соответствующим содержанием появилось в его Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <...> временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что в связи с этим в воздушной гавани приостановили отправку пассажирских самолетов. То же касается посадки прибывающих в город лайнеров.

Утром 20 октября в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в Международном аэропорту имени Г. М. Тукая ввели план «Ковер». Однако журналисты уточнили, что это предварительная информация.

Никаких подробностей, включая причины объявления особого режима, в материале не приводилось.

В период с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. На мероприятие планируют приехать многие главы государств, включая президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее в Кремле оценили возможность переноса саммита БРИКС в Казани из-за атак дронов.