Россиянам назвали три ошибки при покупке китайского автомобиля

Некоторые россияне допускают ошибки при покупке китайского автомобиля, что в дальнейшем приводит к серьезным проблемам и лишним тратам. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров.

«Первый риск – это покупка модели, которая продается на нашем рынке малыми тиражами, пусть даже и официально. Такие машины впоследствии вызовут проблемы при обслуживании и ремонте», — сказал Петров.

По его словам, при малых тиражах импортеры или представительства брендов не держат большие склады по расходным материалам и запчастям. В первую очередь речь идет про стекла и кузовные детали, что усложнит и простое прохождение ТО, и тем более крупный ремонт при аварии, пояснил топ-менеджер «Авилона».

Большая ошибка также — покупать китайские машины не у официального импортера при его наличии на рынке РФ, а у «серых» дилеров, самостоятельно доставивших эту машину из Китая.

«Экономия в 100–200 тыс. рублей в моменте обернется большей потерей в случае поломки крупного узла или дорогостоящей электроники, а также еще большей потерей скажется при последующей продаже через 3–5 лет», — пояснил эксперт.

Третьим фактором Петров назвал покупку модели более высокого класса, но в начальной комплектации вместо машины в своем бюджете в средней комплектации. По словам эксперта, таким образом водитель лишает себя возможности ездить на автомобиле с комфортными опциями и системами безопасности в обмен на внешне более премиальную модель.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «серые» иномарки снимут с учета в ГИБДД.