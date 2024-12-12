18-летний индийский шахматист стал новым чемпионом мира

Завершилась серия игр за мировую шахматную корону, которая проходила в Сингапуре. Победу одержал 18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу, который обыграл действующего чемпиона китайца Дина Лижэня.

14-матчевое противостояние завершилось со счетом 7,5:6,5 в пользу спортсмена из Индии.

Шахматисты по разу выходили вперед: первая партия осталась за Лиженем, но Доммараджу восстановил равновесие в третьей игре. В свою очередь, он вышел вперед в партии номер 11, но затем уступил в 12-й.

12 декабря состоялась заключительная, 14-я встреча между шахматистами. Индиец играл черными фигурами и по итогам 58 ходов одержал верх в этой партии и во всей серии по итогу.

Доммараджу стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда, а также самым молодым в истории.

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