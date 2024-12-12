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Российские военные уничтожили ангар ВСУ в Черниговской области

Лебедев: ВС РФ ударили по ангару ВСУ в селе Прогресс Черниговской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по селу Прогресс, которое расположено в Семеновском районе Черниговской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В восточной части приграничного села есть (был?) ангар, в котором бандеровцы крепили взрывчатку к дронам-камикадзе. В тот район и прилетело», — отмечается в сообщении.

По словам Лебедева, взрыв был такой силы, что «у народа окна повылетали».

12 декабря подпольщик сообщил, что российские военные нанесли удар по селу Кутьковка в Харьковской области, где располагались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Лебедева, есть пострадавшие, около трех десятков раненых.

До этого Лебедев сообщил, что склад с боекомплектами подразделений ВСУ, которые вели обстрелы в направлении Брянской области РФ, был уничтожен в Черниговской области Украины. По его словам, из села доносились звуки вторичной детонации, их было слышно в течение часа.

Ранее подпольщик рассказал об ударе по харьковской промзоне, где ремонтируют технику ВСУ.

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