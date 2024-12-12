Трамп не стал отвечать, будет ли он сокращать помощь Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, сократит ли он помощь Украине за отказ от заключения мира с РФ. Об этом пишет Time.

«Причина, по которой я не хочу говорить вам об этом, в том, что как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность», — заявил Трамп.

Эти слова стали ответом на прямой вопрос журналиста о том, будет ли он сокращать военную, гуманитарную помощь Украине в случае отказа следовать его плану.

Также Трамп заявил, что не намерен бросать Украину, поскольку хочет заключить сделку.

12 декабря Трамп был объявлен Time человеком года.

С 1927 года Time в декабрьском номере называет человека года и выносит его фотографию на обложку журнала. Решение о присуждении звания принимает редакция. Для получения титула необходимо оказать значительное влияние на мир за последние 12 месяцев, нередко влияние может быть и негативным.

Ранее сына Трампа развеселило видео, в котором его отец «пинает» Зеленского.