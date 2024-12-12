Россиянам объяснили порядок индексации пенсий работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3%. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

В фонде пояснили, что прибавка для работающих пенсионеров будет рассчитываться в зависимости от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями. Согласно новому закону, пенсии работающих пенсионеров теперь подлежат индексации, которую будут осуществлять наравне с выплатами неработающих.

«Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером», — говорится в публикации.

Таким образом, предполагаемый коэффициент инфляции и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. В Социальном фонде РФ добавили, что когда пенсионер прекратит ведение трудовой деятельности, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год, он получит повышение пенсии. Размер выплат рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что индексация пенсий и рост социальных выплат будет производиться вопреки введенным санкциям. По словам парламентария, бюджет в России является «социально направленным».

Ранее Силуанов рассказал об увеличении страховой пенсии в 2025 году.