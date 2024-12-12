Пожарные локализовали огонь на складе в Барнауле

Пожарные локализовали пожар в Барнауле на 3 тыс. «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

До этого стало известно, что площадь пожара на складе увеличилась до 3 тыс. квадратных метров. По данным ведомства, на месте инцидента обрушилась кровля здания.

Известно, что в Барнауле горит склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Ведомство опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

Ранее во Владивостоке загорелось деревянное здание над гаражами для лодок.