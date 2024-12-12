Россиянка родила после аборта и подала на врачей в суд

На Камчатке женщине по ошибке провели аборт, но она все равно родила и подала на врачей в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, женщина почувствовала себя плохо на шестой неделе беременности и обратилась в гинекологическое отделение, где ей провели УЗИ и сказали, что у нее якобы «замершая беременность» — это состояние, когда плод перестает развиваться и угасает. Медики провели ей вакуумный аборт, и после выписки россиянка долго не могла восстановиться.

Через неделю она обратилась в частную клинику, чтобы сделать повторное УЗИ, и узнала, что все еще беременна. В октябре этого года у нее родился здоровый ребенок, которого родители чуть не лишились.

Женщина обратилась в суд и в иске указала, что врачи сделали ошибку минимум три раза: когда делали УЗИ, ставили диагноз и проводили аборт. Она потребовала наказать их и выплатить миллион рублей компенсации.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина родила после аборта по медицинским показаниям.