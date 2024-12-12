Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра Жанны Фриске обвинила Шепелева в пиаре на сыне: «Так мерзко»

Певица Фриске заявила, что ей мерзко от публичных выходов Шепелева с сыном

close
dmitryshepelev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Фриске возмутилась в своем Telegram-канале тем, что телеведущий Дмитрий Шепелев стал чаще появляться на публике со своим 11-летним сыном Платоном от Жанны Фриске.

«Его [Шепелева] поперли отовсюду, и он теперь везде с Платоном лезет. Так мерзко наблюдать», — заявила сестра знаменитости.

Таким образом Фриске отреагировала на комментарий поклонницы, которая сообщила под ее постом, что «ненавидит» Шепелева. Также исполнительница в очередной раз подтвердила, что не видится с племянником.

В ноябре стало известно, что сын Жанны Фриске получил первую роль в сериале. Он вместе с Дмитрием Шепелевым снялся во втором сезоне проекта певца Сергея Жукова «Плакса».

Недавно журналистка Алена Жигалова обвинила Дмитрия Шепелева в том, что он сливал информацию о болезни Жанны Фриске. Она сообщила, что провела расследование о том, кто распространял информацию о заболевании певицы. По словам Жигаловой, она до последнего не верила, что информатором был Шепелев, но получила подтверждение этому.

Ранее блогерша Айза заявила, что в будущем сделает подтяжку лица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами