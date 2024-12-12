Сестра Жанны Фриске обвинила Шепелева в пиаре на сыне: «Так мерзко»

Певица Наталья Фриске возмутилась в своем Telegram-канале тем, что телеведущий Дмитрий Шепелев стал чаще появляться на публике со своим 11-летним сыном Платоном от Жанны Фриске.

«Его [Шепелева] поперли отовсюду, и он теперь везде с Платоном лезет. Так мерзко наблюдать», — заявила сестра знаменитости.

Таким образом Фриске отреагировала на комментарий поклонницы, которая сообщила под ее постом, что «ненавидит» Шепелева. Также исполнительница в очередной раз подтвердила, что не видится с племянником.

В ноябре стало известно, что сын Жанны Фриске получил первую роль в сериале. Он вместе с Дмитрием Шепелевым снялся во втором сезоне проекта певца Сергея Жукова «Плакса».

Недавно журналистка Алена Жигалова обвинила Дмитрия Шепелева в том, что он сливал информацию о болезни Жанны Фриске. Она сообщила, что провела расследование о том, кто распространял информацию о заболевании певицы. По словам Жигаловой, она до последнего не верила, что информатором был Шепелев, но получила подтверждение этому.

Ранее блогерша Айза заявила, что в будущем сделает подтяжку лица.