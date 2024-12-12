В Абхазии восстановлена работа Ингурской ГЭС

Компания «Черноморэнерго» заявила о восстановлении работы Ингурской ГЭС в Абхазии после аварии. Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор гидроэлектростанции рассказал, что на объекте произошло аварийное отключение из-за падения уровня воды в водохранилище. Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась, объяснили в энергокомпании.

Накануне вся Абхазия осталась без электричества после того, как ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды. Свет в республике подавали два раза по одному часу 24 минуты, ночной режим энергосбережения остался без изменений — с 21:00 до 07:00.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

Ранее в Абхазии временно отключали интернет для борьбы с майнерами.