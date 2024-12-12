Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии восстановлена работа Ингурской ГЭС

Работа Ингурской ГЭС в Абхазии восстановлена после аварийного отключения

close
Владимир Попов/РИА Новости

Компания «Черноморэнерго» заявила о восстановлении работы Ингурской ГЭС в Абхазии после аварии. Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор гидроэлектростанции рассказал, что на объекте произошло аварийное отключение из-за падения уровня воды в водохранилище. Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась, объяснили в энергокомпании.

Накануне вся Абхазия осталась без электричества после того, как ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды. Свет в республике подавали два раза по одному часу 24 минуты, ночной режим энергосбережения остался без изменений — с 21:00 до 07:00.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

Ранее в Абхазии временно отключали интернет для борьбы с майнерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами