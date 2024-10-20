Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что на Херсонском направлении в рядах украинских войск присутствуют польские наемники.

«Что касается наемников, то они есть — иногда прорываются радиопереговоры на польском», — сказал Сальдо.

19 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье оказалось поражено место расположения иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале октября офицер 810-й бригады Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Боцман» сообщил агентству, что командование украинских войск активно привлекает иностранных наемников к участию в операциях на территории Курской области.

6 октября командир одного из мотострелковых батальонов в составе ВС РФ с позывным «Горизонт» рассказал, что военнослужащие страны уничтожили отряд польских наемников в Курской области. Кроме того, в том бою ликвидировали еще одного бойца с шевроном, на котором был изображен французский флаг.

Ранее Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому наемнику.