В городе Ромны Сумской области Украины российские войска нанесли удар по ангару с военной техникой ВСУ. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Прилет по ангару с военной техникой, подробностей пока мало», — отметил он.

По предварительной информации, в ангаре находилось от 10 до 15 единиц техники, включая гусеничную и колесную, добавил Лебедев.

10 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы России впервые с 2022 года зашли на территорию Сумской области Украины. По данным канала, в выполнении задачи задействовали военнослужащих 22-й бригады, 810-й бригады морской пехоты и 30-го полка, а также бойцов добровольческих корпусов «Курские витязи» и отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) «АрБат».

Mash утверждает, что в рамках операции ВС России намерены создать буферную зону и отрезать группировку украинских войск в Курской области от снабжения.

Ранее в Сумской области уничтожили замаскированных бойцов ВСУ.