В новосибирской школе избили ребенка с ДЦП

В Новосибирске школьники запинали мальчика с ДЦП. Видео с избиением появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел в школе №41, мать пострадавшего Татьяна утверждает, что там регулярно издеваются над ее сыном с инвалидностью. В травле замечены две девочки и трое мальчиков.

В этот раз о случившемся женщина узнала случайно, когда родители одной из одноклассниц прислали ей видео, а затем связалась с классным руководителем. Та ничего не знала, но пообещала разобраться в ситуации. По словам родительницы, над ее сыном издеваются в отсутствие педагога, дети плюют в него и бьют ему в пах.

Она написала заявление в ПДН и добилась встречи с руководством образовательного учреждения, а затем обратилась в региональное министерство образования и к детскому омбудсмену, но ответов пока не получила. В ГУ МВД России по Новосибирской области начали проверку по факту публикации.

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