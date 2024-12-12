Россия нанесла удар по пригороду Полтавы

Удар был нанесен в пригороде Полтавы, предположительно, по месту расположения украинских боевых подразделений. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев.

«По предварительным данным, в Полтаве произошел прилет в пригород, где находятся остатки подразделений, прибывшие из Сумской области,» — заявил он.

Вечером 12 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В среду подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ в Черниговской области.

Ранее на Украине начали принудительно эвакуировать село в Запорожской области.