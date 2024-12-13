Вооруженные силы России уверенно наступают, продвигаясь через ослабленные позиции ВСУ. Об этом сообщает New York Times.

«Россия продвигается быстрыми темпами, невиданными с 2022 года, захватывая сотни квадратных километров каждый месяц, опираясь на свое подавляющее преимущество в живой силе для прорыва украинских позиций, истощенных нехваткой солдат,» — говорится в статье.

По мнению автора материала, освобождение новых территорий позволит России говорить с позиции силы, особенно если победивший на выборах президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернется в Белый дом и начнет обсуждение мирных переговоров.

9 декабря директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью журналу «Разведчик», что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.

Ранее Вассерман спрогнозировал, как будет развиваться СВО в 2025 году.