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В США признали стремительное наступление российской армии

NYT: российские войска стремительно прорывают ослабленные украинские позиции

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России уверенно наступают, продвигаясь через ослабленные позиции ВСУ. Об этом сообщает New York Times.

«Россия продвигается быстрыми темпами, невиданными с 2022 года, захватывая сотни квадратных километров каждый месяц, опираясь на свое подавляющее преимущество в живой силе для прорыва украинских позиций, истощенных нехваткой солдат,» — говорится в статье.

По мнению автора материала, освобождение новых территорий позволит России говорить с позиции силы, особенно если победивший на выборах президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернется в Белый дом и начнет обсуждение мирных переговоров.

9 декабря директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью журналу «Разведчик», что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.

Ранее Вассерман спрогнозировал, как будет развиваться СВО в 2025 году.

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