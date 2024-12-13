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Владелец Rostic's выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России

РБК: владелец бренда Rostic's выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания «Юнирест», владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, приобрела бизнес «Эй Кей Раша». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Это сделка касается покупки бизнеса одного из крупнейших франчайзи сети KFC, которая покинула российский рынок. Сделка была завершена 12 декабря.

Пресс-служба «Юнирест» подтвердила информацию о продаже, однако не раскрыла сумму и другие детали. Генеральный директор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов, проработавший в компании десять лет, также подтвердил продажу и сообщил, что не намерен оставаться в компании.

На данный момент 97 ресторанов «Эй Кей Раша» продолжают работать под вывеской KFC благодаря договору коммерческой концессии. Новый владелец намерен провести ребрендинг, и рестораны должны перейти под бренд Rostic's до весны 2025 года. По словам представителя «Юниреста», после этого процесс ребрендинга сети KFC в России будет практически завершен.

По оценкам генерального директора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Эй Кей Раша» оценивается от 4 до 4,5 млрд рублей. Выручка компании за 2023 год составила 8,6 млрд рублей, что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистая прибыль выросла в 14 раз, составив 107,4 млн рублей по сравнению с 7,6 млн в 2022 году.

В мае гендиректор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская заявляла, что KFC завершит ребрендинг своих заведений по всей России на Rostic's в течение месяца.

Ранее KFC выпустили упаковочную бумагу со вкусом бургера.

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