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В Туве ложная информация о ВИЧ привела к нападению на мигрантов

В Кызыле устроили нападения на мигрантов после ложных сообщений о ВИЧ

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Александр Астафьев/РИА Новости

В Туве произошли атаки на мигрантов после ложной информации о том, что несовершеннолетняя девушка из Кызыла была заражена ВИЧ в результате нападения мигранта. Из-за этих слухов пострадали несколько человек, сообщается в пресс-релизе правительства республики.

В социальных сетях распространили провокационную информацию о заражении несовершеннолетней, что привело к групповым нападениям на представителей среднеазиатских диаспор в Кызыле. Как сообщили в региональном правительстве, следственный комитет опроверг данные о ВИЧ-инфекции девушки. Обвиняемый по делу о нападении на нее находится под стражей за совершение насильственных действий сексуального характера.

Правоохранительные органы уже установили личности участников конфликта и задержали их. Правительство республики призвало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных действиях.

Глава региона Владислав Ховалыг, находясь в командировке в Москве, объявил о намерении провести расширенное заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям по возвращении в Туву.

11 декабря замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что миграционный вопрос в России — это тема, на которую нельзя высказываться необдуманно.

Ранее правительство предложило запретить диаспорам создавать НКО.

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