В Тверской области маршрутка въехала в 20-метровую яхту

В Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги.

«Стемнело, а опознавательные знаки никто не установил, и маршрутка снесла хвост яхте», — отметила Baza.

Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

5 декабря сообщалось, что в Бурятии возле поселка Саган-Нур в Мухоршибирском районе столкнулись два большегруза и маршрутка, в результате чего пассажирка автобуса вылетела через окно. Предполагается, что авария произошла из-за обледенения дороги.

В конце ноября на юго-западе Москвы маршрутное такси «Газель» врезалось в автобусную остановку. Инцидент случился на улице Академика Анохина. 33-летняя женщина ожидала автобус на остановке, в результате ДТП ей придавило ногу.

Ранее россиянам рассказали, почему автобусы часто попадают в ДТП.