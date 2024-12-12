Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ротенберг заявил, что в Канаде потребовали вернуть Россию на молодежный ЧМ

Роман Ротенберг: TSN требует у IIHF допустить Россию до молодежного ЧМ-2025

close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер сборной «Россия 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что канадская телекомпания TSN требует у Международной федерации хоккея (IIHF) допустить россиян до участия в молодежном мировом первенстве 2025 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Как я знаю, канадская телекомпания TSN, которая много лет показывает молодежный чемпионат мира, настаивает на том, чтобы IIHF вернула на турнир молодежную сборную России. Да, это сенсационная новость, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам», — заявил он.

TNS транслирует молодежный чемпионат мира уже много лет подряд. Ближайший турнир пройдет в Оттаве пройдет с 26 декабря по 5 января.

Молодежная сборная России последний раз играла на МЧМ в декабре 2021 года. Тогда мировое первенство началось, однако было остановлено из-за многочисленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Турнир был доигран летом 2022 года, однако на тот момент российская команда уже была отстранена.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее «Россия 25» с крупным счетом одолела команду легионеров КХЛ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами