Ротенберг заявил, что в Канаде потребовали вернуть Россию на молодежный ЧМ

Главный тренер сборной «Россия 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что канадская телекомпания TSN требует у Международной федерации хоккея (IIHF) допустить россиян до участия в молодежном мировом первенстве 2025 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Как я знаю, канадская телекомпания TSN, которая много лет показывает молодежный чемпионат мира, настаивает на том, чтобы IIHF вернула на турнир молодежную сборную России. Да, это сенсационная новость, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам», — заявил он.

TNS транслирует молодежный чемпионат мира уже много лет подряд. Ближайший турнир пройдет в Оттаве пройдет с 26 декабря по 5 января.

Молодежная сборная России последний раз играла на МЧМ в декабре 2021 года. Тогда мировое первенство началось, однако было остановлено из-за многочисленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Турнир был доигран летом 2022 года, однако на тот момент российская команда уже была отстранена.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее «Россия 25» с крупным счетом одолела команду легионеров КХЛ.