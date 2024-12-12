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В Израиле сообщили о подготовке ударов по ядерным объектам Ирана

The Times of Israel: Израиль начал готовиться к ударам по ядерным объектам Ирана

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Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Власти Израиля начали подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Возможность атак возникла после успешных операций израильской армии в Сирии, и сейчас военные обсуждают варианты действий против Тегерана. По информации военных, сирийская система противовоздушной обороны уничтожена более чем на 80%. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран станет «свободным раньше, чем многие ожидают».

12 декабря РИА Новости со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщало, что израильские военные считают, что уничтожение системы ПВО Сирии открывает возможности для удара по ядерным объектам Ирана.

В ноябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство и Иран ищут способы противодействия атакам Израиля на иранские ядерные объекты.

Ранее Нетаньяху выступил с видеообращением к народу Ирана.

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