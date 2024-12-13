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Беглов обвинил строителей в задержке открытия станции «Театральная»

Беглов заявил, что станция метро «Театральная» не будет открыта еще три года

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Пресс-служба Смольного

Станция петербургского метро «Театральная» не будет открыта еще три года из-за проблем с подрядчиками. Об этом заявил в эфире телеканала »Санкт-Петербург» губернатор города Александр Беглов.

Он заявил, что отрезок метро между станциями «Спасский» и «Горный институт» еще долгое время будет недостроен, и строящаяся станция «Театральная» не менее трех лет не будет открыта.

«Выхода из этой станции сейчас нет. И сейчас опять вынуждены вести переговоры с частным лицом, чтобы выкупить определенный участок на расстоянии 700 метров непосредственно от метро. Кроме того, мы были вынуждены задерживать из-за «Театральной» ввод станции «Горный институт», — заявил Беглов.

Он обвинил в этой ситуации неких «известных, но некомпетентных в вопросах строительства людей» в том, что они препятствуют строительству.

До этого Беглов перенес открытие станции метро «Казаковская» в Петербурге на 2025 год.

Ранее сообщалось, что москвичи предпочитают жить рядом со станцией метро.

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