Жителя Керчи приговорили к 13 годам за госизмену

Суд приговорил жителя Керчи Владислава Кислякова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену, он передал украинской военной разведке сведения о дислокации российских средств ПВО близ Крымского моста. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В судебных материалах говорится, что в сентябре 2023 года Кисляков собрал и передал через соцсети представителю главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил России в Керчи.

До этого сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для Службы безопасности Украины данные об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункт отбора контрактников. Также молодой человек собирался совершить диверсии на ж/д путях — поджигать релейные шкафы.

Ранее в Крыму адвоката задержали за мошенничество.