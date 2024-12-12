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В ЕС не стали комментировать инициативу Франции и Польши о миротворцах для Украины

ЕК: ЕС не может комментировать инициативы Парижа и Варшавы о миротворцах

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Pavel Golovkin/AP

Представитель Еврокомиссии Антиа Хиппер в ходе брифинга заявила, что Евросоюз не может комментировать инициативы Франции и Польши об отправке миротворцев на Украину. Ее слова передает ТАСС.

«Мы не можем комментировать инициативы отдельных стран, но мы подтверждаем свою позицию о полной поддержке Украины», — отметила представитель Еврокомиссии.

До этого польское издание Rzeczpospolita сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в Польшу для обсуждения ее готовности отправить миротворцев на Украину.

Также Спикер парламента Польши Шимон Головня заявил, что участие Варшавы в каких-либо военных действиях на территории Украины возможно лишь под эгидой НАТО и в рамках структур военного блока.

Спикер отметил, что в Варшаве не знают подробностей потенциального плана отправки европейских военных в каком-либо формате на территорию соседней республики, поскольку они циркулируют между главами государств Франции, Финляндии, Украины и администрацией США.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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