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Глава генштаба Белоруссии раскрыл детали нового документа об обороне

Генштаб Белоруссии: документ об обороне включает подготовку экономики к войне

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minpolit.com

Новый документ об обороне Белоруссии до 2030 года содержит варианты военной защиты республики и подготовку экономики к работе в условиях военных действий. Об этом сообщил глава генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко, его цитирует агентство «Белта».

В четверг президент страны Александр Лукашенко на заседании Совбеза Белоруссии утвердил замысел обороны страны на Белоруссии с 2026 по 2030 годы.

По словам начальника генштаба, это системный документ, который является фундаментом стратегического планирования обороны. Он включает в себя пять основных направлений: снижение уровня военной опасности и предотвращение военных конфликтов, общая подготовка государства к обороне, варианты вооруженной защиты Белоруссии, а также вопросы по подготовке экономики и страны в целом к функционированию в условиях войны.

Кроме того, Лукашенко поручил обеспечить размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в республике и грамотно спланировать его применение.

Ранее Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия.

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