В Китае призерам полумарафона вместо медалей предложили корову и куриц, пишет Asia One.

Организаторы полумарафона Nong'an Taipingchi Ice and Snow объявили о нестандартном подходе к награждению участников. Призом за первое место станет корова, в то время как другие бегуны смогут получить дикую рыбу, гусей или куриц. Нововведение направлено на привлечение большего числа участников и продвижение местной сельскохозяйственной продукции.

Организаторы уверены в привлекательности призов и подчеркивают, что участники будут гордиться полученными наградами. Эта новость вызвала большой резонанс в китайских соцсетях, став одной из самых обсуждаемых тем. Пользователи шутят о необходимости покупки билетов на поезд для коров, если победитель живет за границей.

Ранее в Малайзии спортсмен пробежал 10 км вместе со своим котом на плечах.